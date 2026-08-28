Электрокары текут в сервисы, но обслуживание обходится недорого

Спрос на электрокары взлетел, а их обслуживание обходится в 2,7 раза дешевле авто с ДВС

Российский рынок альтернативного транспорта переживает настоящий бум: с начала года интерес к новым электромобилям и гибридам вырос на 28%, а к подержанным моделям – и вовсе в два раза.

Однако, как показало совместное исследование платформы Авто.ру Бизнес и сети автосервисов FIt Service, предложение на этом фоне не успевает за спросом. Доля «зеленых» машин в общем объеме продаж сократилась с 8% до 6%, при этом новинок от китайских брендов на рынке стало почти на 70% меньше.

В лидерах покупательского внимания сейчас прочно обосновались модели Avatr, Evolute и Geely, а в сегменте с пробегом тон задают популярные Zeekr и Tesla.

Сервис

Параллельно с ростом популярности меняется и поведение владельцев на сервисах. Аналитики зафиксировали, что за семь месяцев этого года количество визитов электромобилей на СТО увеличилось на 23%, тогда как гибриды, напротив, стали приезжать на ремонт на 4% реже.

Совокупно эти машины уже сформировали более 10 тысяч заездов. Рекордсменами по динамике обращений среди гибридов стали LiXiang L9 (плюс 53%) и Voyah Free (плюс 88%), а среди чисто электрических моделей выделились Evolute i‑Pro (плюс 67%) и BMW i3 (плюс 60%).

Деньги

Вопреки стереотипам, обслуживание электрокара обходится владельцам в среднем всего в 4 945 рублей за визит – это на 71% дешевле, чем ремонт гибрида (8 447 рублей), и почти в 2,7 раза меньше, чем средний чек для бензиновых автомобилей (13 219 рублей). Эксперты объясняют это простой конструкцией электромобилей, лишенных двигателя внутреннего сгорания, масляных фильтров и сложной топливной системы, а также тем, что российский парк «зеленых» машин значительно моложе и свежее традиционных авто.

Впрочем, недорогое обслуживание не отменяет рисков: «За рулем» уже рассказывал, почему недорогой «европеец» с пробегом может разочаровать.