4 автотермина, которые вы наверняка употребляете неправильно

VAG, сервопривод, магнитола, GPS и GNSS: эксперты «За рулем» развеяли мифы об автомобильных терминах

Автомобильная лексика полна заблуждений, и с годами их становится только больше. Многие слова, которые водители произносят едва ли не каждый день, технически не выдерживают никакой критики.

Эксперты издания Pravda.Ru проанализировали четыре самые распространенные ошибки - от некорректного использования аббревиатур до неверного написания названий устройств.

VAG: как на самом деле называется концерн

Десятки лет автомобилисты используют аббревиатуру VAG, полагая, что она объединяет Volkswagen и Audi. На деле такого сокращения никогда не было: юридическое лицо именуется Volkswagen AG, где AG – это Aktiengesellschaft, то есть немецкое акционерное общество. По-русски корректно говорить АО «Фольксваген».

Между прочим, в 70-90-х годах прошлого века эта аббревиатура действительно встречалась в разговорной речи, хотя официально ее не применяли. А популярная расшифровка «Volkswagen Audi Gruppe» – чистый вымысел: подобной группы в реальности не существовало.

Сегодняшний холдинг называется Volkswagen Group. Помимо двух упомянутых марок, в него входят Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Jetta, Ducati, а также грузовые и коммерческие подразделения MAN и Scania. Сводить такой огромный конгломерат лишь к двум брендам – значит игнорировать фактическую структуру компании.

Сервопривод и электропривод: в чем разница

Многие путают сервопривод с обычным электромотором, хотя это принципиально разные вещи. Сервопривод – не тип двигателя, а способ управления с обратной связью: датчик передает контроллеру информацию о положении рабочего органа, и система постоянно корректирует движение. Уберите эту обратную связь – и устройство перестанет быть сервоприводом.

Само слово происходит от латинского servus – «слуга». Механизм послушно выполняет команды: поворачивает вал на заданный угол или выдвигает шток на нужное расстояние. Поэтому усилитель руля, электроусилитель тормозов, заслонки климат-контроля и сиденья с функцией памяти – все это сервоприводы, ведь система отслеживает положение и исправляет отклонения.

Электропривод же устроен проще: мотор крутится, пока на него подают напряжение, и никого не волнует, в какой точке находится вал. В качестве примеров достаточно вспомнить топливный насос высокого давления или обычную регулировку сиденья без памяти. Заметим: любой сервопривод использует электропривод в роли исполнителя, а вот обратное утверждение неверно.

Магнитола или мультимедиа: как правильно

Слово «магнитола» устарело вместе с кассетами, и на смену ему пришла «мультимедиа». Но и тут закралась ошибка: multimedia – это не устройство, а формат данных, то есть одновременный набор звука, видео и графики. Называть так головную панель – все равно что именовать холодильник «продуктами».

Штатный блок с экраном, навигацией и аудиосистемой корректнее называть информационно-развлекательной системой или головным устройством. Мультимедиа – это контент, который оно воспроизводит, а не сама техническая начинка.

По сути, слово перекочевало с содержимого на носитель, породив путаницу. Водитель просит установить «мультимедиа», подразумевая устройство, хотя технически мультимедиа – лишь то, что этот блок показывает и проигрывает.

GPS и GNSS: разные навигационные системы

Еще одно распространенное заблуждение – считать GPS и GNSS синонимами. GNSS, Global Navigation Satellite System, – это обобщающий термин для всех спутниковых навигационных систем, существующих в мире. Сюда входят американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou.

Собственно GPS – лишь одна из этих систем, разработанная и принадлежащая Министерству обороны США. Когда производитель пишет «поддержка GPS», чаще всего это означает прием сигнала одной-единственной американской группы.

Если же оборудование одновременно работает с несколькими спутниковыми созвездиями, тогда уместно говорить о поддержке GNSS. Казалось бы, отличие в паре букв, но на деле от него зависит число доступных спутников, а следовательно – точность и стабильность навигации.

Терминология – не педантизм, а практическая необходимость. Сервопривод без обратной связи перестает быть сервоприводом, а водитель, верящий, что его навигатор использует GPS, может даже не догадываться, что устройство ловит лишь одну из пяти существующих спутниковых группировок.

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