С владельцев сети АЗС «Трасса» спросили из–за слишком высокого ценника

ФАС возбудила дело против сети заправок «Трасса» в связи с завышением цен на топливо

Как сообщили в областном УФАС, анализ показал, что компания «Евротранс» (владеет сетью автозаправочных станций «Трасса») необоснованно завышала цены на АИ-92, АИ-95 и солярку, что привело к серьезному ценовому дисбалансу по сравнению с другими игроками рынка.

По данным проведенного УФАС анализа рынка розничной реализации моторного топлива, ПАО «Евротранс» является доминирующим сразу в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

В случае подтверждения нарушения сети АЗС придется заплатить крупный штраф.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Каким волшебным образом компания с 57-ю АЗС в регионе стала доминирующей? Подумать только! – в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

С таким же успехом в УФАС могли бы «проанализировать» рынок каждого микрорайона – и даже каждой улицы. И тогда почти каждая сеть АЗС будет признана «доминирующей» на любой улице города N.

Нарушать закон нельзя, но сейчас уже не столько цены важны, сколько наличие бензина. У меня по пути на дачу две АЗС Трасса – и обе стоят полусухими уже давно, продают только дизтопливо. Когда негде заправиться, я был бы рад залить 95-й и по 100 рублей за литр – лишь бы он был.

Если независимым компаниям негде купить оптом топливо либо можно купить по бешеным ценам, то как эти АЗС могут держать низкие розничные цены? Продавать дешевле, чем они сами приобретают?

Видимо, в ФАС полагают, что если обложить штрафами розничные сети, тут же в продаже появится дешевый бензин. Везде и надолго. Интересный взгляд.

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