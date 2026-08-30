В этой стране пенсионерам разрешили гонять по автобанам

В Италии отменили возрастные запреты для пожилых водителей, оставив слово за медиками

Итальянские власти в последний момент развернули спорную реформу дорожных правил, которая грозила серьезно усложнить жизнь пожилым итальянским водителям.

Министерство транспорта Италии официально исключило из финальной версии законопроекта пункты, вводившие тотальные ограничения для граждан старше 85 лет. Решение было принято 23 августа по прямому указанию главы ведомства Маттео Сальвини, и теперь возрастной ценз больше не будет автоматическим приговором для возрастных автолюбителей.

Изначально проект предусматривал настоящий «черный список» для 85-летних: им запрещалось выезжать на скоростные автомагистрали, радиус поездок ограничивался сотней километров от дома, а также вводилась строгая норма нулевого промилле.

При этом чиновники планировали автоматически вшивать эти ограничения прямо в водительские удостоверения при продлении. Однако после общественного резонанса и критики со стороны профильных ассоциаций от этих идей решено было отказаться.

Теперь главное правило осталось прежним: возможность водить как прежде определяется исключительно индивидуальной оценкой физического и ментального здоровья, а не датой рождения в паспорте.

Правда, расслабляться возрастным водителям не стоит – медицинский контроль станет более тщательным. Для водителей от 80 лет обязательным станет заключение гериатра, а сам срок действия прав при продлении сокращается до двух лет. С 90-летнего рубежа удостоверение придется продлять ежегодно.

Однако вердикт теперь всегда остается за докторами, а не за сухими строчками бюрократических таблиц. Италия сделала выбор в пользу здравого смысла, оставив за рулем тех, кто действительно способен вести машину безопасно.

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