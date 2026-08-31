Даже после качественного ремонта авто теряет в цене до 20%. Но компенсация возможна

Юрист Манько разъяснил механизм возмещения потери в цене автомобиля после ДТП

Даже при качественном восстановительном ремонте машина неизбежно обесценивается, однако собственники имеют законное право получить компенсацию этой разницы.

Юрист Александр Манько уточнил, что речь идет об утрате товарной стоимости (УТС), размер которой обычно варьируется от 3 до 20% от рыночной цены авто. Претендовать на выплату можно при соблюдении ряда условий: возраст машины – до 5 лет, износ – не более 35%, а также отсутствие серьезных повреждений несущих конструкций в предыдущих авариях.

По полису ОСАГО максимальная компенсация составляет 400 тыс. рублей. Если стоимость ремонта вместе с УТС превышает этот лимит, потерпевший вправе требовать оставшуюся сумму непосредственно с виновника инцидента.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в страховую компанию и приложить расчет независимой оценки, проведенной специалистом из государственного реестра. В случае отказа или задержки выплаты юрист советует сначала направить официальную претензию, а затем обращаться в суд.

Помимо самой УТС, можно взыскать неустойку (1% за каждый день просрочки) и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

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