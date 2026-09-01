Этот популярный кроссовер рекордно подорожал в России

Дистрибьютор Li Auto в РФ снизил скидку на Lixiang L6 на 200 тыс. рублей

Покупателям гибридного кроссовера Lixiang L6 придется раскошелиться: официальный дистрибьютор марки Li Auto уменьшил скидку на 200 тысяч рублей.

Согласно свежим августовским прайс-листам, которые изучили «Автоновости дня», дисконт для клиентов, берущих машину без заемных средств, теперь составляет 520 тысяч рублей за версию «Про» и 573 тысячи за топовую «Макс».

С учетом нового спецпредложения итоговые рекомендованные розничные цены такие: 7,67 миллиона рублей за исполнение «Про» и 8,22 миллиона за «Макс».

Технически модель представляет собой последовательный гибрид. Колеса здесь приводятся двумя электромоторами суммарной отдачей 407 л.с. и 529 Нм, а расположенный под капотом 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 154 силы работает исключительно как генератор, подзаряжая тяговую батарею на 36,8 кВт·ч. Такой схемы хватает на 182 километра на электротяге, а общий запас хода с учетом бензинового генератора по циклу WLTC достигает 1160 километров.

Lixiang L6

Ранее «За рулем» рассказывал о заметных скидках на другие семейные кроссоверы.

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