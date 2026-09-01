Скидки до 425 тысяч: в России подешевели два семейных кроссовера
Российские дилеры китайской марки VGV в августе запустили новые прямые скидки, из-за чего два семейных кроссовера стали заметно доступнее. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов, покупатели теперь могут сэкономить от 200 до 325 тыс. рублей – это минус 6,3-12,1% к прежней стоимости.
VGV U70 Pro уже продавался с прямыми скидками, однако раньше выгода была скромнее. Дополнительные 280-325 тыс. рублей к прежнему дисконту дали итоговое снижение цены на 11-12,1%: сейчас размер скидки варьируется от 380 тыс. до 425 тыс. рублей в зависимости от версии.
Правда, есть и обратная сторона: из прайс-листа U70 Pro пропала базовая комплектация «Комфорт» с механической коробкой. Именно она раньше стоила 2 399 900 рублей – одинаково и у машин 2024 года выпуска, и у автомобилей 2025-го.
Цены и комплектации VGV U70 Pro
Самой недорогой в линейке теперь стала версия «Стиль» за 2 199 900 рублей. Пусть базовая комплектация и исчезла, минимальный порог входа в модель благодаря новым дисконтам даже снизился.
Актуальные цены на VGV U70 Pro выглядят так:
- «Стиль» – от 2 199 900 руб. при скидке 380 000 руб.;
- «Ультра» – 2 369 900 руб. при скидке 425 000 руб.
Для авто 2025 года выпуска картина практически такая же: «Стиль» – 2 199 900 руб., «Стиль» – 2 259 900 руб. За «Ультру» просят 2 399 900 руб., а скидка составляет 395 000 руб.
Технически U70 Pro остался прежним: под капотом 1,5-литровый турбомотор на 143 л. с. После исчезновения версии с механикой в гамме безальтернативно стоит шестиступенчатый автомат, у машины только передний привод.
Скидки на VGV U75 Plus
В отличие от U70 Pro, модель U75 Plus прямых скидок с мая не имела вовсе. Появление августовских выгод сразу сделало кроссовер на 200 тыс. рублей дешевле – это примерно 6,3-6,7% от прежней цены.
В прайс-листе бренда предлагаются все три комплектации:
- «Ультра» 5 мест – 2 799 900 руб.;
- «Ультра» 7 мест– 2 849 900 руб.;
- «Премиум» – 2 999 900 руб.
На каждую из них действует дисконт 200 000 руб.
U75 Plus доступен в пяти– и семиместном исполнении, отличий по силовому агрегату нет: 2,0-литровый турбомотор на 199 л. с. работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод – только передний.
Ранее «За рулем» рассказывал, сколько реально стоят китайские автомобили в России.
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