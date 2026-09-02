В августе бензин продавался только на 62,5% российских заправок

«ОМТ-Консалт»: в августе на 83,5% АЗС можно было купить хотя бы один вид топлива

Август для автомобилистов выдался непростым: горючее находилось далеко не на каждой заправке. Причем разрыв между регионами, а также между крупными сетями и частными точками оказался колоссальным.

Хотя бы один вид топлива – бензин либо дизель – в последний месяц лета можно было купить на 83,5% станций страны. С бензином же ситуация заметно хуже.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «ОМТ-Консалт», доля АЗС с топливом в течение августа колебалась незначительно: в начале месяца – около 82%, затем подросла до 84%. По состоянию на 24 августа горючее хоть какого-то вида имелось на 13,9 тысячи из 16 тысяч заправок. А вот бензин был доступен лишь на 62,5% АЗС.

Обеспеченность топливом: крупные сети и независимые АЗС

Здесь явное преимущество у вертикально интегрированных нефтяных компаний, то есть сетей, связанных с производителями. У них топливо присутствовало на 94,4% станций. Независимые заправки сильно отстают: только около 73% из них могли предложить бензин или дизель.

Региональный разрез выглядит еще контрастнее. Самый благополучный округ – Северо-Западный, где топливо нашлось на 90% АЗС. В Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах показатели минимальные – примерно 79%. Остальные округа расположились в диапазоне от 80% до 86%.

Аналитики связывают происходящее с высоким сезонным спросом, объемами производства и логистикой в конкретных субъектах. Даже соседние регионы, по их словам, могут сильно различаться по наличию горючего. Стабилизации стоит ожидать к октябрю, когда закончится пик потребления топлива аграриями.

А вот о кроссовере, которому заправка не нужна вовсе, «За рулем» уже рассказывал.

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