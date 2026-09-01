Японская Acura готовит к выпуску крупный флагманский кроссовер: подробности

Флагманский кроссовер Acura XL выйдет на рынок в конце 2029 года

Бренд Acura, принадлежащий Honda, готовит новый флагманский трехрядный кроссовер. В компании его временно называют Acura XL – модель встанет на ступень выше нынешнего MDX и будет биться за покупателей с Lexus TX и Buick Enclave. На рынке новинка появится лишь в конце 2029 года, примерно через полтора года после дебюта гибридного RDX.

Acura XL

Линейка Acura в последние годы заметно похудела: если раньше было шесть моделей, то сейчас четыре, а скоро станет и вовсе три – когда с конвейера уйдет актуальное поколение RDX. Но в планах компании, наоборот, агрессивное расширение гаммы, и именно флагманский SUV станет центральным элементом этой стратегии. По словам Гэри Робинсона, главы планирования American Honda, сегмент SUV остается крупнейшей частью премиального рынка, и у бренда есть возможности для роста в разных нишах.

Acura XL

Новинке, скорее всего, достанется гибридная силовая установка – это логично вписывается в обновленную электрификационную стратегию Acura. Что касается дизайна, его сделают в свежем фирменном стиле, который уже показали на концепте Nexera. Судя по всему, внешность XL будут напоминать увеличенную версию продемонстрированного ранее гибридного прототипа: узкие агрессивные светодиодные фары и характерная решетка радиатора никуда не денутся.

Пока же Acura останется с тремя моделями в строю: это Integra, ADX и MDX. Седан Integra – единственный легковой автомобиль в гамме, хотя в руководстве не исключают возвращения преемника TLX или даже появления спортивной версии Nexera Vision на гибридном или бензиновом двигателе. Причем выяснилось, что спрос на седаны оказался куда стабильнее, чем прогнозировали несколько лет назад.

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