Рамный внедорожник Tank с двумя топливными баками скоро выйдет в продажу

GWM начала поставки дизельных Tank 500 дилерам Австралии

Товарные Tank 500 с 3-литровым дизелем добрались до австралийских дилеров. Продажи стартуют в сентябре: начальная версия обойдется в 65 990 австралийских долларов (около 4,08 млн рублей).

Трехлитровый четырехцилиндровый турбодизель GWM делала не один год. Силовой агрегат задумывался в первую очередь для глобального рынка, поэтому первыми его получили внедорожник Tank 500 и пикап GWM Poer Alpha. Причем заказы на такие машины собирали уже раньше, а теперь в шоурумы пошли «живые» экземпляры.

Версия Vanta: оснащение и особенности

Австралийцам привезли топ-версию Vanta. Ее выдают черная решетка радиатора и 19-дюймовые темные колесные диски. Дополняют картину затемненные фары, электроприводные пороги и полноразмерное запасное колесо на пятой двери.

Сзади – зависимая подвеска с неразрезным мостом. Выхлоп у дизеля скромный: один патрубок спрятан за задним бампером и направлен в землю. Добавьте сюда красные суппорты и два топливных бака – фирменный почерк версии.

В салоне, судя по единственному «живому» фото, есть панель управления режимом буксировки прицепа. К слову, дизельный Tank 500 может тащить до 3500 кг. Похоже, дилерские машины предназначены для тест-драйвов до официального старта.

Технические характеристики и комплектации

Габариты у SUV такие: 5078 х 1934 х 1905 мм при колесной базе 2850 мм, в салоне семь мест. В начальной версии – 18-дюймовые диски, панорамная крыша и светодиодная оптика, а штатный бак вмещает 78 литров. Опционально доступен дополнительный на 53 литра, так что суммарно набегает 131 литр.

Под капотом – 3-литровый турбодизель мощностью 231 л.с. с моментом 620 Нм. Работает он с классическим девятиступенчатым автоматом собственной разработки GWM. Привод полный, с понижающей передачей и блокировками всех трех дифференциалов. Заявленный расход топлива – 7,1 л/100 км.

Tank 500

Медиасистему обслуживает 14,6-дюймовый тачскрин с Apple CarPlay и Android Auto. Базовая Lux уже включает 12,3-дюймовую приборку, восемь динамиков, электропривод передних кресел и руля, беспроводную зарядку, двухзонный климат и обогрев передних сидений. Цена – 65 990 AUD (4,08 млн рублей).

Максимальная Vanta идет дальше: «антихром», 19-дюймовые колеса, электропороги, увеличенная панорамная крыша, проекционный дисплей, обогрев руля, массаж кресел, электропривод складывания третьего ряда и 12 динамиков. Стоит такая машина 71 990 AUD (4,45 млн рублей).

Tank 500

Tank 500 в России: моторы и цены

В России Tank 500 представлен четырьмя вариантами силовой установки. Два бензиновых – это V6 на 299 и 354 л.с.

Следом идет обычный гибрид без зарядки от сети: 2-литровый двигатель и электромотор в сумме дают 299 л.с. Замыкает линейку параллельный подзаряжаемый гибрид с 2,0-литровым ДВС и электродвигателем – суммарно 394 л.с.

Цены на Tank 500 2026 модельного года без спецвыгод варьируются от 7 199 000 до 9 199 000 рублей.

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