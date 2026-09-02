«Газпромнефть-СМ» представила моторное масло для внедорожной техники

«Газпромнефть – смазочные материалы» презентовала предприятиям Дальнего Востока всесезонное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной карьерной, строительной, сельскохозяйственной и другой внедорожной техники.

Продукт G-Profi FLI 15W-40 увеличивает межсервисный интервал и повышает надежность оборудования в сложных условиях эксплуатации. Также масло минимизирует воздействие продуктов сгорания топлива и помогает сохранять чистоту двигателя, снижая образование отложений и риск внеплановых простоев.

Эффективность синтетического масла подтвердили результаты промышленных испытаний, которые проводились совместно с ведущими российскими горнодобывающими предприятиями. В итоге было доказано, что использование продукта позволяет потенциально увеличить ресурс двигателя до первого капитального ремонта более чем на 40 %.

Заместитель генерального директора «Газпромнефть-СМ» Сергей Стародубцев назвал повышение эффективности вопросом не только модернизации производственных мощностей.

«Все большее значение приобретает способность компаний получать максимальную отдачу от действующего оборудования, управляя его надежностью, ресурсом и эксплуатационными затратами. Задача особенно актуальна для горнодобывающей отрасли, где техника работает в непрерывном режиме и определяет производительность всего предприятия», – подчеркнул Стародубцев.

«Газпромнефть-СМ» на постоянной основе создает высокотехнологичные смазочные материалы и сервисные решения для ключевых отраслей экономики. В рамках комплексного подхода компания развивает как линейки масел, так и инженерные сервисы.

Компания специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей, являясь одним из лидеров рынка в своем сегменте. Продукция выпускается на собственных заводах. Ассортимент составляет около 1000 наименований для всех секторов рынка.