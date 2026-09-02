Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?СкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными населению

Мишустин: Российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил: доступность отечественных автомобилей для населения – одна из приоритетных задач стратегии развития автопрома. На деле кабмин в тот же день утвердил обновленную версию этой стратегии до 2035 года.

Сайт Правительства приводит слова премьер-министра: «Прошу продолжить оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений. Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан. Такое поручение давал глава государства. Надо сделать все для этого».

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

В числе ключевых направлений – увеличение производства, повышение конкурентоспособности российских транспортных средств и компонентной базы, а также разработка и освоение критически важных технологий. На этом премьер акцентировал внимание участников совещания.

Принятые решения уже дают результат. За прошлый год совокупный объем выпуска составил 830 тыс. машин – это более чем в два раза выше уровня 2022 года.

Обновленная стратегия подразумевает куда более серьезный рост. Совокупный выпуск транспортных средств всех сегментов должен достичь не менее 2,8 млн единиц.

Первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с Мишустиным привел данные об инвестициях. В реадаптацию возвращенных в оборот заводов в России с 2022 года вложено порядка 100 млрд рублей, еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов.

Ранее «За рулем» рассказывал о новой Lada Azimut, которая уже пошла в сборку.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle