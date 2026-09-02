Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными населению

Мишустин: Российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил: доступность отечественных автомобилей для населения – одна из приоритетных задач стратегии развития автопрома. На деле кабмин в тот же день утвердил обновленную версию этой стратегии до 2035 года.

Сайт Правительства приводит слова премьер-министра: «Прошу продолжить оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений. Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан. Такое поручение давал глава государства. Надо сделать все для этого».

В числе ключевых направлений – увеличение производства, повышение конкурентоспособности российских транспортных средств и компонентной базы, а также разработка и освоение критически важных технологий. На этом премьер акцентировал внимание участников совещания.

Принятые решения уже дают результат. За прошлый год совокупный объем выпуска составил 830 тыс. машин – это более чем в два раза выше уровня 2022 года.

Обновленная стратегия подразумевает куда более серьезный рост. Совокупный выпуск транспортных средств всех сегментов должен достичь не менее 2,8 млн единиц.

Первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с Мишустиным привел данные об инвестициях. В реадаптацию возвращенных в оборот заводов в России с 2022 года вложено порядка 100 млрд рублей, еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов.

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