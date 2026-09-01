«Москвич» покорил кинофестиваль столетней историей в пяти минутах

Фильм об автозаводе «Москвич» победил в конкурсе городских короткометражек

В финале столичного фестиваля короткометражного кино «Москва. Истории. Люди», который прошел 27 августа на легендарной площадке «Мосфильма», победу в номинации «Москва гордится» одержал документальный фильм «Москвич – 100 лет в движении».

Картина, посвященная вековому пути одного из главных промышленных брендов столицы, оказалась лучшей среди множества конкурсных работ.

Организаторами смотра выступили Центр гражданской активности и городской Совет общественных советников, а инициативу проявили участники молодежной экосистемы «Территория возможностей» – студенты, молодые парламентарии и активные горожане. Фестиваль собрал как профессионалов киноиндустрии, так и любителей старше 18 лет. Каждый мог представить свою пяти-семиминутную работу, посвященную Москве, ее жителям, истории и сегодняшним достижениям.

Жюри, в которое вошли известные актеры, режиссеры и операторы, оценивало соответствие теме, оригинальность сценария, визуальное и звуковое решение, а также мастерство монтажа. Именно по этим критериям лента о «Москвиче» получила высшее признание. В фильме раскрывается не просто история завода, а его глубокая связь с развитием города, показанная через человеческие судьбы и архитектурные перемены столицы.

Авторы всех награжденных работ получили дипломы и памятные призы, а для гостей вечера устроили выставку, фотозону, интерактивную «Карту историй Москвы» и викторину по отечественному кинематографу.

Для завода эта победа стала еще одним знаком того, что интерес к его наследию не угасает. Сегодня легендарный автозавод не только бережно хранит воспоминания о прошлом, но и уверенно движется вперед, осваивая новые технологии и оставаясь важной частью облика современной Москвы.

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