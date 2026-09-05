Параллельная парковка пугает водителей больше, чем провал на экзамене. И вот почему

Будущие водители больше боятся экзаменатора и маневра парковка, чем ошибок

Можно предположить что главный страх перед экзаменом по вождению – это провал самого экзамена.

Однако данные опроса, проведенного в США среди 1000 взрослых курсантов автошкол в возрасте от 18 до 54 лет, рисуют иную картину: психологическое давление и конкретные маневры беспокоят будущих водителей даже сильнее, чем сам факт несдачи. У нас таких исследований не проводили, но с большой долей вероятности результат вышел бы похожим.

Согласно исследованию, почти половина респондентов (48,0%) назвали параллельную парковку самым тревожным элементом экзамена. Это значительно опережает страх перед общим провалом (42,7%), движение по скоростным трассам (18,3%) и даже боязнь быть оцененным экзаменатором (28,9%).

Получается, что для многих медленный маневр на месте оказывается эмоционально более тяжелым испытанием, чем любые последствия ошибки. Авторы исследования связывают это с тем, что при парковке не на что отвлечься: нет движущихся переменных, все зависит исключительно от водителя, и он находится под пристальным взглядом инструктора.

Почти 3 из 10 опрошенных признались, что их страшило не столько само вождение, сколько присутствие экзаменатора и риск «забыть правила под давлением» (28,6%). Этот эффект напоминает состояние, когда знание материала не спасает от стресса из-за наблюдения со стороны – никакое заучивание правил не может подготовить к этому ощущению.

Психологи отмечают, что экзамен по вождению – это не только проверка знаний, но и серьезное эмоциональное испытание. И главный вывод исследования, проведенного в США, прост: самый сильный страх кроется не в итоговой оценке, а в конкретных моментах, где водитель остается один на один со своей неуверенностью.

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