Две сплошные и прерывистая между ними: как понять такую разметку?

Что означает разметка с двумя сплошными линиями и пунктиром между ними: разъяснение ПДД и ГОСТ

Даже бывалые водители иногда теряются при виде необычной разметки. Взять хотя бы сочетание двух сплошных линий с прерывистой полосой между ними: глядя на такую картину, водитель невольно сбрасывает скорость и гадает, можно ли здесь менять ряд.

В такой ситуации главное – помнить, что приоритет всегда за дорожными знаками. Именно они определяют, какой маневр допустим, а линии на асфальте лишь дополняют картину. Все же знать, что обозначают стандартные разметки, не помешает.

Значение стандартных линий разметки

Сплошная линия 1.1 работает как железобетонная перегородка между потоками. Пересекать ее для обгона или смены полосы строго запрещено, последствия – крупный штраф, а в отдельных случаях и лишение прав.

Краевая линия 1.2.1 тянется у правого края проезжей части, отгораживая ее от обочины. Пересечь такую линию можно лишь при крайней необходимости, скажем, для вынужденной остановки, если знаки это допускают.

Двойная сплошная 1.3 – еще более жесткий запрет: она разделяет встречные направления на оживленных трассах. Выезд на встречку через нее считается грубейшим нарушением.

Особый случай – разметка 1.6. Внешне обычный пунктир, но штрихи заметно длиннее: это предупреждение о том, что впереди сплошная линия. Стало быть, зона для обгона заканчивается, и продолжать маневр рискованно.

Прямо противоположная по смыслу разметка 1.5. Здесь пересечение линий разрешено, так что можно перестраиваться и обгонять, но с оглядкой на знаки и дорожную обстановку.

Существует и комбинированный тип 1.11, где сплошная идет вместе с прерывистой. Правило простое: пересечение допускается только со стороны пунктира. Если же с вашей стороны линия цельная, выезд запрещен в любом случае.

Откуда берется нестандартная разметка

Теперь о самой необычной схеме: две сплошные по бокам и пунктир в центре. Такого варианта нет ни в ПДД, ни в ГОСТ, так что официально он не существует.

Как же он появляется? Чаще всего из-за небрежности дорожных служб. Скажем, на участке раньше была линия 1.11, затем ее сменили на двойную сплошную, но старую краску удалили плохо. Вот и проступает сквозь свежие линии старый пунктир. Иногда подобные схемы тестируют на экспериментальных зонах, например перед установкой барьерного ограждения. Но в большинстве случаев «матросская» разметка – это просто следы предыдущего ремонта, которые вводят в заблуждение.

Вывод: если наткнулись на такой рисунок, не спешите нарушать. Ориентируйтесь на внешние сплошные и знаки – именно они юридически значимы. А пунктир внутри можно считать визуальным шумом и не воспринимать как разрешение на маневр.

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