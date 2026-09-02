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Выручка КАМАЗа выросла в первом полугодии

Чистый убыток КАМАЗа по МСФО в январе-июне 2026 года снизился на 29%

ПАО « КамАЗ» обнародовало данные по международным стандартам финансовой отчетности за январь-июнь 2026 года. Чистый убыток автогиганта составил 21,8 млрд рублей – цифра внушительная, но все же заметно лучше, чем год назад.

По информации ТАСС, потери сократились на 29% относительно первого полугодия 2025-го. Консолидированная выручка группы организаций КАМАЗа  выросла на 7% и достигла 164,8 млрд рублей. Положительная динамика зафиксирована в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также в сфере финансовой аренды и прочих продаж. В остальных направлениях выручка осталась стабильной или незначительно снизилась.

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В компании отметили, что рост выручки произошел вопреки существенному падению рынка грузовых автомобилей в первой половине 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее «За рулем» рассказывал, что п равительство РФ обновило стратегию автопрома до 2035 года.

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Источник:  ТАСС
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