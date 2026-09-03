Эксперт: после жары и дальних поездок машину нужно внимательно осмотреть

Эксперт Егоров рассказал, что проверить в машине в конце лета

Автоэксперт Алексей Егоров рассказал, что нужно осмотреть в автомобиле в конце лета. Оснований для беспокойства достаточно: высокая температура, пыль и почти постоянно работающий кондиционер за время отпускных поездок могут ощутимо подпортить техническое состояние машины.

О том, что пора заняться тормозами, обычно сообщают сами тормоза. Летом они снашиваются быстрее, а типичные сигналы – скрип или вибрация при замедлении, изменившийся ход педали тормоза и ухудшение торможения при привычном усилии.

Следующий пункт – шины. Стоит осмотреть поверхность на предмет трещин, порезов и неравномерного износа, заодно проверить давление по рекомендациям производителя. Если в путешествии было много разбитых дорог, не будет лишним сделать сход-развал и оценить состояние колесных дисков.

«Даже небольшое повреждение шины или диска осенью может превратиться в серьезную проблему, особенно когда дорога становится мокрой и сцепление с покрытием ухудшается», – отметил Егоров.

Рабочие жидкости, кондиционер и аккумулятор тоже стоит держать в поле зрения. Если уровень жидкости в каком-то из бачков постоянно падает, доливкой проблему не решить – важно найти и устранить причину. Жара, кстати, ускоряет испарение электролита и старение батареи, так что к первым холодным ночам аккумулятор лучше привести в порядок или заменить.

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