Поддельные запчасти уйдут с рынка РФ

Полноценное внедрение системы «Честный знак» очистит рынок от недобросовестных поставщиков и производителей, считает коммерческий директор компании «Авто-Евро» Алексей Вишневецкий, которая специализируется на оптовых поставках автокомпонентов для грузовых и легковых автомобилей.

По словам эксперта, ее внедрение требует колоссальных изменений во всех направлениях: IT, бухгалтерии, складах, логистике, привлечении поставщиков, вплоть до таможни. Разумеется, это приведет к дополнительным расходам. Для конечного клиента стоимость запчастей и расходных материалов увеличится, примерно, на 1-2%.

С другой стороны, клиенты получат уверенность в приобретаемом продукте, что позитивно скажется на обелении рынка и качестве обслуживания ремонта автомобилей в нашей стране.

Считаю, что «Честный знак» позволит вывести на новый уровень доверие к производителю, продукту и поставщику, – подытожил Алексей Вишневецкий.