В России продают 13-летний Гелендваген, который почти не ездил. Дорого

Внедорожник Mercedes-Benz G-класса 63 AMG 2013 года продают за 11 млн рублей

В Липецке на продажу выставили раритетный Mercedes-Benz G-класса в исполнении 63 AMG. Главная особенность этого автомобиля – не его 544 л.с., а показание одометра. Пробег внедорожника за 13 лет составил всего 4294 километра. В пересчете на год это около 330 км – меньше, чем проезжает среднестатистический городской житель за неделю.

За столь впечатляющую «свежесть» владелец просит 11 миллионов рублей. При этом он не уточняет, почему машина фактически все это время простояла в гараже, но называет ее состояние уникальным. Внедорожник окрашен в синий цвет, а внутри отделан черной кожей.

Mercedes-Benz G-класса

Техническая начинка соответствует статусу: под капотом расположился 5,5-литровый битурбированный двигатель V8, работающий в паре с 7-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. До сотни такой монстр разгоняется за 5,4 секунды, хотя за рулем вряд ли кто-то решится проверить это на покрышках, которые идут в комплекте. Продавец щедро добавляет к сделке комплект шипованных зимних колес на 20-дюймовых дисках.

Цена, впрочем, вызывает вопросы даже у бывалых автолюбителей. За эти же деньги сегодня можно стать обладателем нового BMW 7-й серии, относительно свежего Range Rover 2018 года, престижной Porsche Panamera с небольшим стажем или даже суперкара Nissan GT-R, пусть и с чуть большим пробегом.

Продавец настроен серьезно: торги и обмены исключены, любые проверки состояния автомобиля проводятся исключительно за счет покупателя, а звонки принимаются строго с девяти утра до восьми вечера. Перекупщиков просит не беспокоиться – этот экземпляр ждет своего единственного владельца.