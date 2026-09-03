Похож на «Титаник»: четыре завода немецкого автогиганта закроют

Volkswagen закроет четыре завода в Германии до 2034 года

Как выяснило деловое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на отчет автоконцерна, Volkswagen готовится к серьезной реструктуризации: четыре завода в Германии могут прекратить работу. Один из представителей компании описал текущее положение почти апокалиптически: «Volkswagen похож на «Титаник», который уже врезался в айсберг».

Судя по опубликованным материалам, закрытие площадок растянется на годы. Уже в 2031-м остановится выпуск в Эмдене и Цвиккау, в 2032-м – в Ганновере, а Неккарзульм проработает до 2034 года. В самой публикации сказано: «Производство в Эмдене и Цвиккау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере – в 2032 году, а в Неккарзульме – в 2034 году».

Куда денутся производственные мощности? Их собираются перенести в более дешевые локации – Чехию, Словакию и Польшу. Правда, у немецких заводов остается шанс на спасение: если себестоимость сборки удастся урезать с €6490 до €2832 за автомобиль к лету 2027 года, то закрытия удастся избежать. Эксперты, впрочем, относятся к этой перспективе скептически.

На этом антикризисная программа не заканчивается. Концерн намерен полностью упразднить марку Seat, с 2030 года снять с конвейера электрический Porsche Taycan и распродать доли в 700 дочерних предприятиях, включая Ducati и Traton. Благодаря таким шагам компания рассчитывает сэкономить около €50 млрд.

Реакция трудового коллектива оказалась ожидаемо бурной. На производственном собрании в Вольфсбурге руководителя Volkswagen Оливера Блуме освистали. Отдельные сотрудники держали плакаты с недовольством в адрес руководства, и лишь когда Блуме обратился к собравшимся, свист прекратился.

Ранее «За рулем» рассказывал о возвращении Volkswagen в Казахстан.

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