Volkswagen возвращается в Казахстан: что об этом известно

В Казахстане начались официальные продажи Volkswagen китайской сборки

На казахстанский рынок возвращается Volkswagen – на этот раз с автомобилями китайской сборки. Официальные продажи стартовали в конце августа.

Покупателям пока доступны четыре модели: Bora, Passat, Tayron и Talagon. Позже гамму дополнят три автомобиля Jetta – VA7, VS7 и VS8.

Как отмечает портал Wroom, это не первое появление бренда в стране. До 2022 года основу предложения составляли машины российской сборки, а из Европы завозили лишь отдельные экземпляры. Потом марка почти ушла с рынка, но теперь случился перезапуск – с китайским следом: их выпускают на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Для всей четверки действует единая гарантия: три года или 100 тысяч километров пробега. Плюс большинство этих авто уже прошли или проходят сертификацию для стран ЕАЭС, так что с оформлением должно быть спокойно.

Впрочем, планы у компании наполеоновские: сначала шесть представительств в крупных городах, а к 2030-му сеть вырастет до 25 филиалов. Правда, где бы ни открывались точки, продавать намерены исключительно китайские машины.

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