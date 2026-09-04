Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака

Hyundai зарегистрировала в РФ товарный знак Trago Xcient и эмблему компании

Южнокорейская Hyundai снова отметилась в патентной системе России. В материалах Роспатента, которые изучило РИА Новости, нашлись данные о регистрации двух товарных знаков автопроизводителя.

Судя по документам, заявки на логотип Trago Xcient и эмблему бренда подавались в июле 2024-го и августе 2025-го. Роспатент принял положительное решение в сентябре 2026 года. Теперь в перечне того, что компания может официально продавать, значатся не только автомобили и велосипеды, но и самолеты, детские коляски, мебель и домики для животных.

В конце 2023 года Hyundai Motor объявил о продаже своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Сделка была завершена в начале 2024 года, при этом корейский производитель сохранил за собой право обратного выкупа предприятия в течение двух лет после продажи. Новая регистрация товарных знаков, вероятно, связана с планами компании по дальнейшему присутствию на российском рынке, несмотря на продажу производственных мощностей.

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