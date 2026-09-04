Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака
Южнокорейская Hyundai снова отметилась в патентной системе России. В материалах Роспатента, которые изучило РИА Новости, нашлись данные о регистрации двух товарных знаков автопроизводителя.
Судя по документам, заявки на логотип Trago Xcient и эмблему бренда подавались в июле 2024-го и августе 2025-го. Роспатент принял положительное решение в сентябре 2026 года. Теперь в перечне того, что компания может официально продавать, значатся не только автомобили и велосипеды, но и самолеты, детские коляски, мебель и домики для животных.
В конце 2023 года Hyundai Motor объявил о продаже своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Сделка была завершена в начале 2024 года, при этом корейский производитель сохранил за собой право обратного выкупа предприятия в течение двух лет после продажи. Новая регистрация товарных знаков, вероятно, связана с планами компании по дальнейшему присутствию на российском рынке, несмотря на продажу производственных мощностей.
Ранее «За рулем» рассказывал, что недорогие Kia и Hyundai заканчиваются в автосалонах.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX