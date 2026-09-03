Новак раскрыл детали импорта бензина и керосина

Вице-премьер Новак подтвердил ввоз бензина и керосина для покрытия внутреннего спроса

Несмотря на собственные мощные нефтеперерабатывающие заводы, Россия продолжает закупать бензин, дизель и авиационное топливо за границей.

Это подтвердил вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он пояснил, что для этого уже создана вся необходимая правовая база, и поставки из-за рубежа остаются одним из инструментов балансировки рынка.

Импорт позволяет частично закрывать текущие потребности внутри страны.

Ранее Александр Новак уже пояснял, что основную роль в восполнении нехватки бензина на внутреннем рынке играют как ввоз из-за рубежа, так и выпуск топлива так называемых «низких» экологических классов – К2, К3 и К4.

Таким образом, российский топливный рынок сохраняет гибкость, используя как внутренние ресурсы, так и внешние контракты для обеспечения стабильности.

Напомним, что Восточный экономический форум, на полях которого прозвучало заявление, в этом году принимает Владивосток с 1 по 4 сентября.

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