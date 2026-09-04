В России изменились цены на известный доступный кроссовер

Belgee X50+ в комплектациях «Престиж» и «Оникс» подорожал на 20 тыс. рублей

Белорусская марка Belgee с 1 сентября переписала прайс-листы на компактный кроссовер X50+ для российского рынка. Подорожание затронуло лишь две самые дорогие версии – «Престиж» и специальное исполнение «Оникс»: одинаковая добавка в 20 тысяч рублей.

Belgee X50+

Теперь «Престиж» стоит 2 699 990 рублей, а за «Оникс» нужно заплатить 2 799 990 рублей. Для сравнения, комплектации «Актив» и «Стиль» по-прежнему оцениваются в 2 319 990 и 2 509 990 рублей. Обе подорожавшие версии имеют максимальное оснащение, хотя «Оникс» выделяется на фоне остальных черным кузовом, красными тормозными суппортами и спортивным спойлером. Салон такой машины отделан экокожей и экозамшей в черно-красных тонах.

Интерьер Belgee X50+

Техническая начинка у всех комплектаций X50+ одинаковая: 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л. с. с крутящим моментом 270 Нм, семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями и только передний привод. Именно X50+ остается самым доступным кроссовером в модельной линейке Belgee.

Другие модели Belgee и планы марки

Напомним, что в августе Belgee уже корректировал прайс-листы – в России одновременно подорожали седан S50 и кроссовер X70. Каждая модель в любом исполнении прибавила 30 тысяч рублей.

Появилась и хорошая новость для тех, кто ждет более доступную альтернативу. Судя по имеющейся информации, на российский рынок возвращается модель X50, которую оснастят 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л. с. и классическим автоматом.

О том, упадут ли цены на автомобили этой осенью, «За рулем» уже рассказывал.

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