5 лет с этим авто в Москве стоят как небольшая квартира в регионе

Эксперты НАПИ подсчитали, во сколько обойдется владение кроссовером Volga K50

Согласно анализу, проведенному маркетинговым агентством НАПИ, для частного владельца в Москве содержание кроссовера Volga K50 в комплектации Comfort (стоимость – 4 349 000 рублей) на протяжении пяти лет выльется в серьезную сумму – 3,3 млн рублей.

В исследовании участвовал автомобиль с мотором 2 л, мощностью 238 л.с., полным приводом и АКП.

Расчеты производились для стандартного сценария: покупка автомобиля за собственные средства, среднегодовой пробег в 15 тысяч километров и срок эксплуатации, составляющий 60 месяцев (5 лет).

При детальном подсчете всех обязательных статей расходов выяснилось, что значительнее всего по карману бьет страховка каско – за пять лет она обойдется в 638,4 тысячи рублей. Почти сопоставимых затрат требует топливо: 520,8 тысячи рублей уйдет на бензин.

Техническое обслуживание потребует 170,1 тысячи рублей, а обязательная страховка ОСАГО – 121 тысячу рублей. Помимо этого, в смету вошли транспортный налог в размере 89,3 тысячи, покупка зимних шин Hankook на 105,5 тысячи, плановая стоимость технического ремонта в 30,2 тысячи и госпошлина в 4,2 тысячи рублей.

Однако, как подчеркивают эксперты, это лишь прямая часть расходов. Важным фактором, формирующим итоговую стоимость владения, является амортизация: за пять лет автомобиль потеряет в цене 1,6 млн рублей. С учетом этого убытка совокупные затраты на содержание Volga K50 достигают 3,3 миллиона рублей.

Если пересчитать эту сумму на километр пути, получается, что каждый километр пробега обходится владельцу в 43 рубля 60 копеек, а в годовом исчислении содержание автомобиля стоит порядка 654 тысяч рублей. Такой расчет, учитывающий в том числе падение рыночной стоимости, был выполнен с помощью онлайн-калькулятора стоимости владения DV – TCO.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!