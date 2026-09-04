В Южной Корее задержали экспортеров иномарок в РФ и Беларусь

Эксперт Рогов: Почему задержали организаторов экспорта авто из Кореи в Россию

Сотрудники таможни в Инчхоне раскрыли канал поставок подержанных автомобилей в Россию и Белоруссию. В результате задержаны четыре человека. Масштабы схемы впечатляют: через руки фигурантов прошло более тысячи машин на общую стоимость около 3,2 млрд рублей. К слову, Сеул еще с начала 2024-го запретил экспорт в РФ техники с двигателями свыше двух литров, так что машины уходили в обход ограничений.

Участники схемы, по версии таможни, подделывали документы, маскируя вывоз под поставки в Казахстан и Киргизию. Заявки собирали через соцсети, расчеты велись в криптовалюте. Суммарно виртуальных платежей набралось примерно на 17,7 млрд рублей.

Уголовная ответственность – не единственное последствие. За валютные нарушения фигурантам грозит еще и штраф в 11 млрд вон, что составляет порядка 694 млн рублей.

Основатель «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, компания которого как раз специализируется на корейских авто, рассказал, что задержанные «работали грубее всех» – документы оформляли с дырами, а сами машины лишь числились уходящими в третьи страны. Такой подход честные импортеры не используют. И Рогов советует не гнаться за подозрительными скидками: «Не стоит верить тем, кто обещает привезти автомобиль по заниженной цене. С 2022 года рынок устоялся, ценники у всех примерно одинаковые. Иначе можно остаться и без денег, и без машины».

О шагах Hyundai на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

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