Какой автомобиль можно считать полностью российским

Эксперт Хайцеэр оценил потенциал локализации автомобилей в России

Споры о том, какую машину считать отечественной, не утихают. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил простой и четкий критерий.

Полностью российским автомобилем, по его мнению, стоит называть только ту модель, которую разработали отечественные инженеры. Одной лишь сборки на местных мощностях для такого статуса мало.

Впрочем, будущее локального производства эксперт оценивает оптимистично. Он допустил, что доля российских легковых машин на рынке способна вырасти до 80%.

По его словам, выпуск машин в России постепенно увеличивается, в том числе благодаря локализации иностранных моделей. При этом одним из ограничений остаётся зависимость от зарубежных компонентов в отдельных сферах, прежде всего в микроэлектронике.

Полностью российским автомобилем Хайцеэр предлагает считать машину, разработанную отечественными инженерами и выпускаемую преимущественно из местных комплектующих. В качестве примеров он привёл Ниву и автомобили УАЗ.

Для дальнейшего развития отрасли, считает эксперт, необходимо создавать собственную инженерную и дизайнерскую школу, а также расширять производство двигателей, коробок передач, кузовов и других ключевых компонентов. При этом технологическая независимость не означает, что абсолютно каждая деталь обязательно должна выпускаться внутри одной страны.

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