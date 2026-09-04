Гибрид, электрокар, бензиновый мотор: что выгоднее в 2027 году

Эксперт Саруханов: электромобиль выгоден при пробеге 15-30 тыс. км в год

Автоэксперт Артур Саруханов, занимающий должность заместителя руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга», оценил перспективы разных типов машин на 2027 год.

Если годовой пробег укладывается в 15-30 тыс. км, машина эксплуатируется преимущественно в городе, а заряжать ее можно дома, то электромобиль выглядит наиболее разумным приобретением. Речь идет именно о покупке в 2027 году, уточнил специалист.

Самые скромные траты на каждые 100 км пути – у электрокара. За ним по уровню расходов идут подключаемые и обычные гибриды, тогда как бензиновые модели замыкают список самых дорогих.

Скрытые расходы владельца

Однако ориентироваться только на стоимость километра нельзя. Сам электрокар при покупке обычно оказывается дороже, платная зарядка на коммерческих станциях примерно втрое дороже домашней, да и полис КАСКО обойдется значительно выше.

Для наглядности Саруханов приводит расчет при пробеге 20 тыс. км в год. Если заряжать электромобиль дома, на электричество уйдет около 21,6 тыс. рублей, плюс 5-10 тыс. рублей – на регламентное обслуживание.

Совокупные же расходы бензиновой машины в том же режиме составят порядка 150 тыс. рублей на топливо и техническое обслуживание. Дизель потребует около 135 тыс. рублей, гибрид – примерно 85 тыс. рублей.

Какой автомобиль выбрать по сценарию поездок

Подключаемый гибрид, по словам эксперта, – разумный компромисс для того, кто регулярно ставит машину на зарядку, но иногда ездит в дальние поездки.

Обычный гибрид, напротив, уместен при частых поездках по городу и трассе без доступа к зарядным станциям.

Для длинных междугородних маршрутов выгоднее дизельный автомобиль. Бензиновая машина остается универсальным выбором для регионов с холодными зимами и слабо развитой зарядной инфраструктурой.

Подержанный электрокар: проверка батареи

Тем, кто присматривает электромобиль с пробегом, Саруханов рекомендует проверить остаточную емкость тяговой батареи и историю ее обслуживания.

За десять лет аккумулятор может потерять 20-30% исходной емкости, что грозит дорогостоящей заменой, предупреждает эксперт.

Ранее «За рулем» уже подсчитывал, во сколько обходится владение автомобилем в Москве в течение пяти лет.

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