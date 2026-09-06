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«Москвич» и Shibao создадут систему автономного вождения

«Москвич» будет развивать беспилотные технологии вместе с китайской компанией

Московское предприятие « Москвич» берет в партнеры китайскую Shibao: вместе они займутся беспилотными технологиями. О готовящемся соглашении на полях Восточного экономического форума сообщила генеральный директор завода Елена Фролова, передает РИА Новости.

Ключевая тема партнерства – Steer-by-Wire, цифровое рулевое управление. Именно такая система в перспективе переведет машины на четвертый уровень автономности: автопилот будет сам справляться почти со всеми задачами, а водитель понадобится только в экстренных ситуациях.

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Документ планируют подписать 3 сентября. ВЭФ во Владивостоке идет с 1 по 4 сентября.

О взлете продаж Москвича 3 «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  РИА Новости
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