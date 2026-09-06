«Москвич» и Shibao создадут систему автономного вождения
Московское предприятие « Москвич» берет в партнеры китайскую Shibao: вместе они займутся беспилотными технологиями. О готовящемся соглашении на полях Восточного экономического форума сообщила генеральный директор завода Елена Фролова, передает РИА Новости.
Ключевая тема партнерства – Steer-by-Wire, цифровое рулевое управление. Именно такая система в перспективе переведет машины на четвертый уровень автономности: автопилот будет сам справляться почти со всеми задачами, а водитель понадобится только в экстренных ситуациях.
Документ планируют подписать 3 сентября. ВЭФ во Владивостоке идет с 1 по 4 сентября.
О взлете продаж Москвича 3 «За рулем» уже рассказывал.
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