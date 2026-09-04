Продажи этой модели Москвича взлетели после снижения цен

Продажи кроссовера Москвич 3 в августе выросли на 72%

Август оказался очень удачным для кроссовера Москвич 3: дилеры передали покупателям 1305 таких машин. Показатель на 72% выше, чем в июле 2026-го, и на 24% превышает результат августа 2025-го, уточнили в пресс-службе марки.

Любопытно, что такой всплеск совпал с корректировкой прайса. В прошлом месяце компания давала скидку в 360 тыс. рублей на автомобили 2025 и 2026 годов выпуска, это и подстегнуло спрос.

Правда, сейчас в дилерских прайс-листах сумма дисконта уже не та – 260 тыс. рублей. Впрочем, даже с учетом урезанной выгоды базовая версия Москвича 3 образца 2026 года стоит от 1 780 000 рублей. Так что модель входит в число самых недорогих кроссоверов на российском рынке.

Вообще, «трешка» продается в России еще с декабря 2022 года. По сути, это китайский JAC JS4, хотя отличий между двумя машинами предостаточно.

Собирают кроссовер на московской площадке бывшего завода Renault. Под капотом – полуторалитровый турбомотор с отдачей 150 л.с. и 210 Н·м, который работает в паре с шестиступенчатой механикой либо вариатором.

В августе позитивную динамику показал и весь бренд Москвич: регистрации выросли на 20% относительно августа 2025 года и на 44% к июлю 2026-го. Правда, цифры по всем моделям марки производитель не раскрыл.

Москвич 3

О появлении у Москвича 3 российской системы курсовой устойчивости «За рулем» уже рассказывал.

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