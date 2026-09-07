Эксперты подсчитали, во сколько обойдется содержание кроссовера Volga

НАПИ: за 5 лет содержание кроссовера Volga K50 обойдется в 3,3 млн рублей

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость владения кроссовером Volga K50 в комплектации «Комфорт». В расчетах использовались такие условия: Москва, покупка за собственные средства, среднегодовой пробег 15 тысяч километров и срок владения 60 месяцев. За этот период автомобиль потеряет в цене около 1,6 млн рублей.

Ежегодные платежи при этом выглядят внушительно. Самую большую статью расходов составляет КАСКО – 638,4 тыс. рублей. Топливо оценили в 520,8 тыс. рублей, техническое обслуживание – в 170,1 тыс. рублей, зимние шины Hankook – в 105,5 тыс. рублей. ОСАГО стоит 121,0 тыс. рублей, транспортный налог – 89,3 тыс. рублей, технический ремонт – 30,2 тыс. рублей, а госпошлина – 4,2 тыс. рублей.

В сумме получается 654,0 тыс. рублей в год, или 3,3 млн рублей за пять лет. В пересчете на каждый километр пути выходит 43,60 рубля.

Volga K50 позиционируется как флагман нового бренда. Автомобиль предложили по цене от 4 199 000 рублей, старт продаж состоялся 19 июня. Под капотом – бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 238 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Как обстояли дела с продажами Lada в августе, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!