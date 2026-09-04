«Газпромнефть-СМ» выпустила инновационные смазки для горной отрасли

«Газпромнефть — смазочные материалы» начала производство высокотехнологичных алюминиевых пластичных смазок для горной промышленности.

Новые материалы предназначены для карьерной, горно-обогатительной и металлургической техники, работающей при добыче угля, руды, алмазов и других полезных ископаемых. Из-за сложности изготовления выпуск таких смазок сегодня доступен лишь ограниченному числу производителей в мире.

Рецептуру разработали специалисты Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ». Инженеры проанализировали расширенные требования производителей оборудования и создали формулу на основе собственного инновационного пакета присадок.

Специализированная серия Gazpromneft Grease AlX OG предназначена для открытых зубчатых передач горнодобывающей техники, эксплуатируемой при высоких нагрузках и в сложных условиях. Новые алюминиевые смазки предотвращают окисление и коррозию, заметно снижают износ и риск заклинивания механизмов. Линейка отличается высокой адгезией и водостойкостью, в том числе при контакте с морской водой: продукт меньше вымывается из узлов трения, что сокращает затраты на обслуживание оборудования. Как отмечают разработчики, по ряду характеристик, включая нагрузку сваривания, новинка превосходит представленные на российском рынке аналоги.