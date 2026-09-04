Авторынок России чуть просел, но появились неожиданные лидеры

«Автостат» подвел итоги августа-2026: спрос упал на 6,5%, а «китайцы» теснят Lada

По данным аналитического агентства « Автостат», за последний месяц лета дилеры реализовали 114,3 тысячи новых легковых машин. Этот результат оказался на 6,5% скромнее, чем год назад, что говорит о постепенном охлаждении потребительского спроса.

Марки

Несмотря на общее снижение, расстановка сил в рейтинге брендов практически не изменилась. Отечественная Lada уверенно лидирует, собрав почти четверть всех продаж (23,68%) – это 27,1 тыс. автомобилей.

Среди иномарок эталоном стабильности остается китайский Haval с результатом 14,5 тысячи штук. Замкнул тройку лидеров еще один российский игрок – марка Tenet (12,2 тыс.), которой удалось обойти таких гигантов, как Geely (6,6 тыс.) и Changan (6 тыс.). В десятку сильнейших также попали белорусский Belgee (4,4 тыс.), китайский Jetour (4,1 тыс.), а также японские Mazda (3,2 тыс.) и Toyota (3,1 тыс.), причем последний бренд неожиданно вернулся в топ-10. Самый сильный рывок совершил отечественный Jeland (2,4 тыс.), который впервые пробился в топовый список.

Интересно, что положительную динамику показали: Mazda, чьи продажи взлетели в 4,6 раза, а Toyota прибавила 4,6%, хотя их официальные дилерские центры в стране отсутствуют. Остальные же участники рынка ушли в минус. Самое значительное падение зафиксировано у Belgee (-43,5%), в то время как лидер Lada потеряла всего 2%, продемонстрировав лучшую устойчивость среди масс-брендов.

Модели

В модельном зачете абсолютным бестселлером остается семейство Lada Granta с показателем 10,7 тысячи экземпляров, хотя здесь снижение более заметно – минус 17,4%. Среди иномарок покупатели по-прежнему выбирают кроссовер Haval Jolion (6,3 тыс.), а следом за ним уверенно следуют модели Tenet T7 (6,1 тыс.) и Tenet T4L (4,6 тыс.).

На четвертой позиции расположилась Lada Vesta (5,4 тыс.), показавшая падение на 15,2%. В десятку лучших моделей также вошли Lada Iskra, внедорожник Lada Niva Travel (объемы реализации этих моделей составили от 2,7 до 3,2 тыс. экземпляров) и популярный японский кроссовер Mazda CX-5 (3,2 тыс.), который на фоне других показал феноменальный рост продаж в 5,3 раза.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!