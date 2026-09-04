Tenet Plus L6 уже у российских дилеров. Цены и комплектации

Среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6 стартовал с ценой от 2 890 000 рублей

В России дан старт продажам нового среднеразмерного паркетника Tenet Plus L6.

Новинка предлагается покупателям в двух версиях. Начальная стоимость зафиксирована на отметке 2 890 000 рублей за исполнение «Элегант», тогда как топ-вариант «Ультра» обойдется в 3 040 000 рублей.

Tenet Plus L6

Дизайн модели привлекает внимание массивной решеткой радиатора с алмазной огранкой и хищными светодиодными секциями ходовых огней. На первых порах обе модификации оснащаются исключительно передним приводом и полуторалитровым турбомотором мощностью 147 л.с. в паре с роботизированной коробкой передач.

Базовая комплектация «Элегант» уже включает мультимедийный экран диагональю 13,2 дюйма, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет с подогревом всех кресел и руля. За безопасность отвечают шесть подушек и базовый набор электронных ассистентов.

Топ-версия «Ультра» дополняет картину панорамной крышей, электроприводом багажника, 19-дюймовыми дисками, аудиосистемой Sony и вентиляцией передних сидений. Активный арсенал расширен адаптивным круиз-контролем, системами слежения за слепыми зонами, экстренного торможения с распознаванием пешеходов и круговым обзором. Количество подушек безопасности увеличено до семи.

На Tenet Plus L6 действует гарантия 3 года или 100 000 км пробега с последующей двухлетней технической поддержкой. Новинка выглядит как технологичный и хорошо оснащенный выбор для города без лишних переплат.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube