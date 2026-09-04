На экраны России выйдет фильм о Maserati

«НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution выпустят в РФ байопик «Мазерати»

В российском прокате 3 декабря 2026 года стартует байопик «Мазерати» (Maserati: The Brothers). Организацией релиза занимаются «НМГ Кинопрокат» из холдинга «Национальная Медиа Группа» и Art Pictures Distribution.

«Мазерати»/Maserati: The Brothers (2026)

За режиссурой – обладатель «Оскара» Бобби Мореско, известный по «Столкновению» и «Ламборгини: Человек-легенда». В центре новой ленты – семья, любовь, амбиции и гонки; роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсиа, Микеле Морроне и Сальваторе Эспозито.

Сюжет строится вокруг шестерых братьев – Альфьери, Биндо, Карло, Этторе, Эрнесто и Марио. В 1914-м Альфьери открыл в Болонье автомастерскую, а затем вместе с родными взялся за первый спортивный автомобиль. Скромное начинание превратилось в один из самых узнаваемых люксовых брендов автоспорта.

На деле путь от мастерской до славы лёгким не назвать: финансовые трудности, внутренние разногласия, жёсткая конкуренция с Ferrari и Lamborghini. Правда, именно эти испытания подчёркивают изобретательность братьев, которые стремились создать не просто машины, а наследие, способное пережить их.

Съёмочная группа работала в Риме, Модене и Болонье. Сценарий написали Аманда Мореско и Стефано Торризи, оператором выступил Фабио Замарион. Кстати, музыку для картины создали Туомас Кантелинен и оскароносная Дайан Уоррен.

Продюсером проекта стал Андреа Иерволино. Для него это новая глава в цикле фильмов о великих автомобильных династиях Италии – ранее он выпустил «Феррари» Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус.

«Из трёх великих автомобильных династий Италии – Мазерати, Феррари и Ламборгини – братья Мазерати были теми, кто создал всё своими руками. Из ничего, благодаря упорству и таланту. Для меня большая честь перенести их историю на экран с участием актёров такого уровня», – отметил Андреа Иерволино.

Альфьери Мазерати сыграл Микеле Морроне. Аль Пачино и Энтони Хопкинс перевоплотились в инвесторов Винченцо Ваккаро и Луку Антонелли. Ключевых персонажей второго плана воплотили Джессика Альба, Энди Гарсиа и Сальваторе Эспозито.

«Мазерати»/Maserati: The Brothers (2026)

Режиссёр: Бобби Мореско

Сценарий: Аманда Мореско, Стефано Торризи

Продюсеры: Андреа Иерволино, Брайан Крист, Гари Майкл Уолтерс, Даниэле Грамичча, Мишель Александрия, Никола Аллиета, Саши Арнольд

Оператор: Фабио Замарион

Композитор: Туомас Кантелинен, Дайан Уоррен

Производство: The Andrea Iervolino Company

Дистрибьютор: «НМГ Кинопрокат»

Дистрибьютор прав на Россию и СНГ: Art Pictures Distribution

Страна: Италия, США

Возрастной рейтинг: 18+

Дата проката в России: 3 декабря 2026 года

Жанр: биография, спорт, драма

В ролях: Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсиа, Микеле Морроне, Сальваторе Эспозито , Лоренцо де Мур, Джина Ла Пиана

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