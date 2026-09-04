В России рухнули продажи новых авто: эксперт назвал причину

Продажи новых автомобилей в РФ в августе 2026 года составили 114,3 тыс. машин

Август 2026-го выдался для российского авторынка спокойнее прошлогоднего: продажи новых легковых машин составили 114,3 тыс. штук. В годовом выражении это минус 6,5%. Цифра на первый взгляд настораживает, хотя участники рынка советуют не драматизировать.

Итоги прокомментировал собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин. Он напоминает: август 2025-го был аномально сильным – рынок рос двузначными темпами на фоне низкой базы начала того года и слухов о повышении утильсбора. Так что нынешний «минус», по его словам, – скорее математика сравнения, чем обвал реального спроса.

Если смотреть на абсолютные числа, августовские 114 тыс. машин выглядят вовсе не провально. В мае было примерно 117 тыс., в июне – около 122 тыс.; внутри лета динамика и так шла неровно. Август стал скорее остыванием после июньского пика, а не началом структурного спада, считает эксперт.

Почему покупатели новых авто откладывают сделки

Первая и главная причина – дорогие кредиты. Ключевая ставка ЦБ даже после июльского снижения до 14% оставляет автокредиты дорогими для массового покупателя, а доля заемных покупок на рынке традиционно высока. Когда ежемесячный платеж по кредиту на кроссовер за 3-4 млн рублей выходит за рамки семейного бюджета, человек просто откладывает сделку.

Второй фактор – топливный вопрос, третьим эксперт называет рост цен. Средний чек в салоне за год заметно поднялся, а скидок и акций, к которым привык покупатель, больше нет: маржа дилеров тонкая, жертвовать ею ради объемов никто не готов.

Отсюда и переток покупателей на вторичный рынок. Он, по наблюдениям Трандина, держится ровнее первичного.

Прогноз на осень и советы покупателям

Происходящее Трандин квалифицирует как нормальную коррекцию после аномально сильного полугодия. За семь месяцев рынок вырос на 12,2%; июль и вовсе стал рекордным месяцем с 122 тыс. машин. Расти бесконечной прямой линией рынок не может, особенно когда ставки, цены и топливо действуют против спроса.

Структура спроса при этом остается здоровой. Гибриды и электромобили растут быстрее рынка – предложение не поспевает за желающими. Локально собранные Belgee и Tenet сохраняют конкурентоспособность по цене; значит, покупатель не ушел, а стал разборчивее, замечает собственник ГК «Км/ч».

На осень Трандин прогнозирует 110-115 тыс. машин в месяц. Резких провалов он не ждет, но и роста не обещает: ценовой шок от утильсбора уже переварен, ставка, по оценкам ЦБ, будет снижаться медленно. Автокредиты, скорее всего, подешевеют лишь к концу 2026-го или в начале 2027 года.

Топливная ситуация останется фактором неопределенности: она зависит от сезона и регуляторных решений. Тем же, кто ждет скидок, Трандин советует пересмотреть подход: «Тем, кто планирует покупку нового автомобиля, я бы советовал отталкиваться не от ожидания снижения цен или появления скидок, а от личного бюджета и реальной потребности: условия на рынке в ближайшие месяцы вряд ли станут существенно лучше, но и существенно хуже тоже не станут», – считает он.

Продажи действительно просели, но некоторые бренды выросли — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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