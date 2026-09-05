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В Москве объявили победителей конкурса «Автосервис года 2026»

Названы победители конкурса «Автосервис года 2026»

Завершился девятый сезон всероссийского конкурса «Автосервис года», организуемого ассоциацией АВТОКОМ. Проект снова сделал Москву главным центром независимого автосервисного сектора страны. В 2026 году состязание установило абсолютный рекорд по числу заявок: на старт вышли свыше 6500 специалистов из 810 городов России.

Ход соревнований и критерии оценки

Путь к наградам начался 1 апреля с этапа дистанционного тестирования. Участники, показавшие высокие результаты, продолжение борьбы перенесли на площадки региональных финалов в восьми федеральных округах. Организаторы проверяли технические знания автомехаников, коммуникативные навыки мастеров-консультантов, управленческий уровень руководителей и командную работу СТО.

В Москве объявили победителей конкурса «Автосервис года 2026»

Финал конкурса прошел 21 августа в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) в рамках международной выставки «ИнтерАвтоМеханика». Более 200 профессионалов вели борьбу за призовые места в режиме реального времени.

Организатор конкурса Владимир Миненко отметил:

«Сегодня наш конкурс — это уже давно не просто соревнование. Это инструмент тимбилдинга, проверки компетенций и прокачки бизнеса. Подготовка к конкурсу заставляет команды перестраивать внутренние процессы и работать на новый результат».

Церемония и атмосфера

Напряжение состязательных дней сменилось атмосферой праздника, улыбками и радостью побед. Музыкальным подарком для участников и гостей финала стало выступление специального гостя — группы «Фабрика», чьи песни создали душевную обстановку на церемонии.

В Москве объявили победителей конкурса «Автосервис года 2026»

Победители конкурса «Автосервис года 2026»

Лучший механик:

1 место: Умарбек Хаитбаев, АКВА-БЛЮЗ, г. Елец

2 место: Александр Булгаков, АКВА-БЛЮЗ, г. Елец

3 место: Олег Дмитриев, FIT SERVICE, г. Рязань

Лучший мастер-консультант:

1 место: Артур Пирогов, ИП Плохой А.В., г. Калуга

2 место: Ибрагим Акаев, FIT SERVICE, г. Махачкала

3 место: Никита Федоров, СТО АВТО, г. Воронеж

Лучший руководитель:

1 место: Артём Якуш, Ремонт АвтоБрянск, г. Брянск

2 место: Евгений Мартьянов, ДИОД, г. Новочебоксарск

3 место: Андрей Чуйков, БИК-АВТО, г. Ростов-на-Дону

Лучший автосервис:

1 место: Ремонт АвтоБрянск, г. Брянск

2 место: АКВА-БЛЮЗ, г. Елец

3 место: Автосервис ДРАЙВ, г. Калининград

Вектор роста

Прошедший сезон подтвердил: передовой автосервис — это не только технологическая оснащенность, но и кадры. За девять лет соревнование превратилось из локального турнира в мощный двигатель независимой автосервисной отрасли, помогающий предприятиям совершенствовать сервис и повышать квалификацию сотрудников.

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: LYNXAUTO

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: ARNEZI, AZUMI, FEBEST, GANZ, JIKIU, LAVR, MECAFILTER, NGN, NIAGARA, SB NAGAMOCHI, STANDARD SPRINGS, STARTVOLT, TIXONA, NTN-SNR

Организаторы благодарны участникам и партнерам за укрепление отрасли и приглашают специалистов к участию в следующем сезоне.

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