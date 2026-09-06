Популярную Тойоту освежили в честь десятилетнего юбилея

Toyota к десятилетию C-HR представила спецверсию GR Sport с матовым Onyx Grey

Toyota решила поздравить модель C-HR с десятилетием: для Европы подготовили свежую версию GR Sport. Машина получила матовую окраску кузова, 20‑дюймовые колеса и доработанное шасси, сообщает Carscoops. С момента дебюта в 2016 году по миру продано больше 2,1 млн таких кроссоверов, а юбилейная спецверсия должна поддержать интерес к модели без серьезных изменений в конструкции.

Нынешнее, второе поколение C-HR вышло в 2023 году и до сих пор не переживало рестайлинга. При этом европейская версия практически ничего общего не имеет с американской: в США это более крупный электрический кроссовер, который в Европе проходит под индексом C-HR+. Получается, одно имя – и две совершенно разные машины.

Под капотом европейского C-HR располагаются гибридные и подключаемые гибридные установки, построенные на платформе TNGA-C. Эта же архитектура хорошо знакома по моделям Corolla, Corolla Cross и Prius. Из любопытных деталей дизайна выделяются задние стекла – судя по всему, они теперь самые маленькие среди пятидверных машин.

Юбилейная GR Sport отличается новым матовым оттенком Onyx Grey. Его дополняют черные акценты на переднем бампере, крыше и всей задней части кузова. Вместо прежних 19‑дюймовых колес модель получила 20‑дюймовые легкосплавные диски с матово‑серой отделкой.

Внутри сохранились фирменные элементы GR Sport, а вот в стандартное оснащение теперь вошел головной дисплей. При желании можно добавить панорамную крышу и премиальную аудиосистему JBL.

О том, как особые версии помогают освежить модель, «За рулем» уже рассказывал.

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