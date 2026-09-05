Этот Porsche будет трудно купить даже в Европе: представлена особая версия

Porsche представила эксклюзивный суперкар 911 GT3 Bergsport тиражом 100 машин

Porsche объявила о выпуске особой версии спорткара 911 GT3, которая получила имя Bergsport. Всего соберут сто экземпляров, причем предназначены они для покупателей из Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.

Такая узкая география продаж – вовсе не искусственный ажиотаж. Она объясняется самой концепцией модели, которая отсылает к альпийскому наследию Porsche: первые спортивные машины марки обкатывались именно на здешних дорогах.

История и техника новинки

Над обликом лимитированной версии дизайнеры работали с оглядкой на спортивные Porsche 1960-х годов. При этом начинка у автомобиля самая современная.

Двигатель – 4-литровый оппозитник, развивающий 510 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Агрегату положена одна-единственная коробка – шестиступенчатая механика.

Динамика тоже на высоте: разгон до сотни занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 313 км/ч.

К сложным условиям альпийских дорог машину подготовили основательно. Сюда вошли высокопрочные кованые алюминиевые диски, система подъема передней оси для преодоления неровностей, увеличенный до 90 литров топливный бак и ярко-оранжевые тормозные суппорты.

Внутри – ковшеобразные передние кресла с отделкой из эксклюзивной кожи и контрастной строчкой. Дверные карты украшает вышивка черными и белыми нитями, стилизующая горные вершины, а эмблемы GT3 Bergsport можно найти и в салоне, и на кузове.

Ценник автопроизводитель пока не раскрыл. Публичная премьера Porsche 911 GT3 Bergsport намечена на 3 сентября.

Такая эксклюзивность всегда дорого обходится, и «За рулем» уже рассказал, как обстоят дела с доплатами в новом Mercedes.

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