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Ни разу не доехавший до финиша раллийный Мерседес выставили на продажу

Mechatronik выставила на продажу единственный в мире Mercedes-Benz G 600 TE AMG

На рынке появился единственный в мире Mercedes-Benz G 600 TE AMG. Это раллийный внедорожник, за продажу которого взялась немецкая компания Mechatronik.

Необычные очертания кузова бросаются в глаза, хотя причина у них чисто инженерная. Так AMG улучшала аэродинамику G-класса перед выступлением в марафоне «Париж-Дакар».

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За руль автомобиля собирался сесть Клей Регаццони. Бывший пилот «Формулы-1» после серьезной аварии оказался парализован ниже пояса, но из автоспорта не ушел: он переквалифицировался в ралли и придумал специальные приспособления, чтобы обходиться без ног. На продаваемой сейчас машине педали остались стандартными, а нестандартного управления не видно. Похоже, его демонтировали уже следующие владельцы.

Постройкой занималось ателье AMG, которое тогда еще не входило в Mercedes-Benz. Под капотом поселился V8 от W126, доведенный почти до шести литров. Мощность достигала 331 л.с., крутящий момент – 520 Нм. Ради развесовки мотор сдвинули внутрь колесной базы, подвеску и трансмиссию усилили, кузовные панели заменили кевларом, а суммарная емкость топливных баков составила 450 литров.

Дебют состоялся в 1989 году, но тогда машина попала в аварию и финиша не увидела. В нынешнем виде автомобиль предстал при подготовке к гонке 1990 года. Всего G 600 TE стартовал в «Дакаре» четыре раза, и ни один из них не стал результативным.

После завершения карьеры Регаццони хранил этот экземпляр у себя вплоть до кончины в 2006 году. Наследники продали машину, и долгое время о ее передвижениях ничего не сообщалось. Нынешний продавец сумму не называет. Поговаривают, что в 2025-м автомобиль уже выставляли за полмиллиона евро. К тому моменту с новыми владельцами он успел поучаствовать в ралли классических автомобилей.

Ранее «За рулем» разбирался, так ли «Буханка» за 60 лет не менялась.

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Источник:  Mechatronik
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