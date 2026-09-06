«Буханка» за 60 лет вообще не поменялась: так это или нет?

Эксперт «За рулем» объяснил, почему УАЗ «Буханка» за 60 лет почти не изменилась

В новом номере журнала «За рулем» Сергей Канунников исследует интереснейшую тему — эволюцию уазовской « Буханки».

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Кстати, теперь это народное прозвище стало официальным названием, и потому мы пишем его с большой буквы – «Буханка». Что ж, выглядит сообразно почтенному возрасту: Ульяновский автозавод запустил УАЗ-452 в производство в 1965 году, а разработку его и вовсе начал примерно за десятилетие до этого.

Справедливости ради отметим, что в нашей стране эту машину все еще нечем заменить – столь же дешевого и неприхотливого аналога уже никому не создать.

Тем не менее, модернизировали ли «Буханку» на столь длинном жизненном пути? И если да, почему это всегда было так неочевидно?

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Поскольку внешность ульяновской «Буханки» десятилетиями менялась минимально, порою казалось, что и автомобиль в целом увяз в инженерии конца 1950‑х годов. Но это все‑таки не так. Правда, переход от УАЗ‑452 к УАЗ‑3741 оказался очень долгим. Ульяновский завод работал в условиях, когда не только не мог довести до производства принципиально новую модель, но и модернизацию стоящих на конвейере машин вел поэтапно и очень медленно.

И все-таки УАЗ-3741 стал заметно современней 452-го. Хотя, конечно, не настолько, как хотели те, кто работал на «Буханке». Да и те, кто ее делал – тоже.

Весь процесс незримой эволюции «Буханки» – в сентябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Шаг за шагом» из журнала «За рулем» №9 за 2026 год.