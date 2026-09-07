Со спальней и кинотеатром: представлен новый технологичный и недорогой кроссовер

Новый Aistaland GX7 от GAC и Huawei вышел на рынок с ценой от 3,21 млн рублей

За 249 900 юаней, то есть примерно за 3,21 млн рублей, теперь продают Aistaland GX7. Длина кроссовера 5099 мм, колесная база 3070 мм, а кресел внутри всего пять. Электронику для машины готовил Huawei.

Скучать во втором ряду точно не придется. Задние сиденья за 20 секунд раскладываются в полноценную кровать с подголовниками, причем они же умеют делать SPA-массаж с тремя уровнями интенсивности. Над головой у пассажиров предусмотрен 32-дюймовый потолочный дисплей, а к багажной двери можно прикрепить 46-дюймовый экран и устроить кинотеатр под открытым небом.

Aistaland GX7

В салоне хватает креплений для перевозки вещей. Напротив второго ряда находится холодильник с диапазоном температур от −6 до +50 градусов. Сиденья и другие часто касаемые зоны отделаны микрофибровой кожей.

На передней панели установлены два крупных сенсорных монитора. Мультимедиа понимает голосовые команды, а в основе лежит ИИ-помощник, стилизованный под кубик Рубика.

Отдельного внимания заслуживает автопилот. Huawei оснастила Aistaland GX7 комплексом с 896-линейным лидаром, который позволяет ехать в полностью автоматическом режиме даже при ограниченной видимости и в плотном потоке. Более 90% конструкции кроссовера выполнено из высокопрочной стали и алюминия. Плюс 11 подушек безопасности – рекордный показатель для этого класса.

Интерьер Aistaland GX7

За комфорт отвечают пневматические пружины, подвеска с изменяемой высотой и системой мониторинга покрытия. Бортовая электроника сама корректирует жесткость, чтобы на неровностях машину меньше раскачивало.

Под капотом у кроссовера стоит 1,5-литровый мотор-генератор. Покупатели смогут выбрать версии с одним, двумя или тремя электродвигателями – суммарная отдача в них достигает 272, 462 и 748 л.с. соответственно.

Похожую трансформацию заднего ряда «За рулем» уже показывал на примере нового минивэна Li Auto.

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