Li Auto выпустил минивэн с салоном-гостиной

Новый Li Auto Mega вышел в продажу в Китае по цене от 6,62 млн рублей

Китайский автопроизводитель Li Auto поспешил с релизом нового Mega – минивэн появился в продаже раньше времени. Причина такой торопливости, судя по всему, в слабых продажах прошлого поколения. На домашнем рынке обновленную модель оценили минимум в 509 800 юаней, что при пересчете дает примерно 6,62 млн рублей.

Экстерьер Mega обновили точечно. Например, для улучшения аэродинамики компания отказалась от классических парктроников, установив высокоточные радары UWB. Габариты остались прежними: длина 5355 мм, ширина 1965 мм, высота 1850 мм, колесная база 3300 мм. Несмотря на размеры, минивэн легко маневрирует – задние колеса поворачиваются на 7 градусов.

У авто два электромотора: передний на 208 сил, задний на 346. Совместно они выдают до 554 л.с. Батарея емкостью 108 кВт·ч обеспечивает запас хода до 710 км.

Самая интересная версия – новая Home. Внутри поставили 29-дюймовый панорамный дисплей, крышу оснастили двойным люком с солнцезащитными шторками и 396 светодиодами. Боковые стекла закрываются электроприводом, сиденья двух первых рядов полностью откидываются назад. Руль, кстати, стал привычнее: сенсорный экран с него убрали. За комфорт отвечают 31 зона подогрева и кресла с 18-точечным массажем.

В оснащение также входят холодильник на 10 литров, 21-дюймовый мобильный экран, стереосистема с 33 динамиками и модульный стол. Минивэн умеет автоматически парковаться и свободно ездить по городу – уровень автономности высокий.

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