Пешеход стоит у перехода, а водитель – уже нарушитель. Разъяснение Верховного суда

Штраф за непропуск пешехода с 2026 года: Верховный суд пояснил, когда водителя накажут

Многие автомобилисты уверены: уступать дорогу нужно лишь тогда, когда пешеход уже занес ногу над разметкой.

В реальности судебная практика смотрит на ситуацию гораздо шире, и это подтверждает позиция Верховного суда. Если человек подошел к переходу и замер, пропуская машину, такое поведение уже может трактоваться как создание помехи движению, напоминает Pravda.Ru.

Разбирательства по подобным эпизодам Верховный суд требует вести в динамике, оценивая действия пешехода целиком. Судьи вникают в маршрут человека: куда он направлялся и по какой причине остановился на тротуаре. Когда камеры фиксируют, что пешеход притормозил у бордюра или даже сделал шаг назад, уступая дорогу автомобилю, ответственность за непропуск ложится именно на водителя. Причем для состава нарушения физический контакт необязателен, а наказание с 2026 года варьируется от 1500 до 2500 рублей.

Риск неожиданного появления человека на проезжей части особенно высок в зонах выезда из дворов, на поворотах, а также рядом с заправками и парковками. Отдельную угрозу представляют автобусы, остановившиеся на остановках: они полностью скрывают обзор, и пешеход может вынырнуть из-за их корпуса прямо перед капотом.

К нерегулируемому переходу стоит подъезжать, заранее сбросив скорость, и дело тут не только в формальном соблюдении ПДД. Плавное замедление служит для пешехода понятным сигналом, что его видят и пропускают, а значит, он не станет рисковать, выскакивая на дорогу в последний момент.

Если неприятный инцидент все же случился, главным аргументом водителя становится запись с видеорегистратора. Кадры с камеры способны доказать, что человек выбежал на проезжую часть внезапно, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора или не спешился, пересекая ее на велосипеде или самокате. Кроме того, видеозапись помогает оспорить постановления, вынесенные автоматическими камерами – техника порой принимает нерешительность пешехода за реакцию на приближающийся автомобиль.

Жалобу на постановление можно подать в течение десяти дней с момента его вынесения, приложив к ней все имеющиеся видео. Если в ГИБДД отказываются пересматривать решение, спор переходит в судебную плоскость, где шансы на справедливое разбирательство заметно выше. Правда, стоит учитывать нюанс оплаты: при добровольном признании вины действует скидка 25%, но только если уложиться в 30 дней с даты постановления. Малейшее промедление чревато взысканием полной суммы, вплоть до принудительного списания средств.

Главный вывод из разъяснений прост: принцип превентивного торможения – гарантия безопасности для обеих сторон. Техническая возможность остановиться без экстренного нажатия на педаль дает водителю контроль над дорожной обстановкой и избавляет его от споров с инспекторами.

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