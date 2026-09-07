Changan переписал цены на два популярных кроссовера: сколько они теперь стоят?

Changan повысил цены на UNI-S и UNI-V в России в сентябре на 80-100 тыс. рублей

Сентябрь принес российским покупателям Changan неприятный сюрприз: компания подняла цены на две модели из семейства UNI.

Кроссовер UNI-S нового поколения и рестайлинговый лифтбек UNI-V прибавили в стоимости от 80 до 100 тысяч рублей. Правда, UNI-S отличился: с начала месяца его прайс менялся дважды.

Новый UNI-S, который вышел на отечественный рынок еще в апреле, сначала подорожал на 50 тысяч рублей, а затем еще на столько же. В сумме прибавка составила 100 тысяч. Производитель пока не объяснял причины такого решения, но, судя по всему, корректирует цены вслед за спросом.

Changan UNI-S

Сейчас прайс такой: полноприводный UNI-S в комплектации «Люкс» стоит 3 079 900 рублей, а версия «Техно» – 3 249 900. Добавка в обоих случаях составила ровно 100 тысяч.

Под капотом у обеих модификаций одинаковый 1,5-литровый турбомотор на 181 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями. Полный привод реализован на базе электромагнитной муфты.

Обновленный UNI-V в сентябре тоже прибавил в цене. Его единственная комплектация «Спорт» теперь стоит 3 579 900 рублей – на 80 тысяч больше прежнего. Сам рестайлинг дебютировал в России в мае.

Главное техническое отличие от дореформенной модели – силовой агрегат. Вместо 1,5-литрового турбомотора на 181 л.с. теперь под капотом двухлитровый двигатель, выдающий 235 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

Changan UNI-V

Поменялась и трансмиссия: семиступенчатый робот уступил место классическому восьмиступенчатому автомату. Кстати, на автомобили UNI-V 2024 года выпуска, еще оставшиеся у дилеров, действует скидка 100 тысяч рублей – она была актуальна и на начало сентября.

Цены на автомобили меняются быстро, и «За рулем» уже рассказывал о стоимости нового Mitsubishi Pajero.

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