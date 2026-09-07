Какие возрастные ограничения для пожилых водителей есть в России?

В России нет закона, который ставил бы возрастной лимит для пожилых водителей

Идея заставить пожилых автомобилистов сдавать права после определенного возраста будоражит умы не первый год. Пока в России такого правила не существует: законодательство отталкивается не от числа прожитых лет, а от заключения медиков. Именно врач решает, способен ли человек безопасно управлять транспортным средством. До тех пор, пока он признан годным, водить не запрещено, поэтому дискуссии о введении верхней планки продолжаются.

Как решают этот вопрос за рубежом? Принципы у всех разные, порой диаметрально противоположные. Например, в Саудовской Аравии после 75 лет права просто аннулируют. В Турции автомобилисту, пересекшему 70-летний рубеж, каждый год приходится проходить медосмотр. ОАЭ и Филиппины действуют еще строже – тамошних водителей преклонного возраста отправляют к врачу каждые шесть месяцев. Кстати, подобная частота проверок нередко вынуждает людей добровольно отказаться от машины: слишком уж утомительна бюрократическая волокита.

Скепсис по поводу возрастных ограничений подкрепляет и статистика. Люди в возрасте отнюдь не возглавляют списки виновников ДТП. Медлительность реакции у них частично компенсируется опытом, осторожностью и нежеланием превышать скорость. Так что формальный ценз по годам выглядит сомнительным инструментом, считают многие эксперты.

Россия в этом смысле делает ставку на медицинские показатели. Всякий раз при получении или продлении водительского удостоверения требуется пройти комиссию. Если врач не дает добро, ГИБДД либо отказывает в выдаче прав, либо аннулирует уже имеющиеся – при этом клиника обязана уведомить инспекторов о диагнозе. Понятно, что чаще такие вердикты выносятся возрастным водителям, поэтому сторонники жестких мер получают лишний козырь в споре.

Самая частая причина, из-за которой пожилых снимают с управления, – падение остроты зрения. Если она опускается ниже допустимых пределов, садиться за руль запрещено. Впрочем, шанс вернуться за руль существует: повторная проверка может показать, что в очках или контактных линзах человек вполне адекватно оценивает дорогу. Тогда в новом удостоверении появляется специальная отметка о необходимости использовать средства коррекции.

Время от времени поступают инициативы ужесточить требования к возрастным водителям. Например, в 2023 году петербургские депутаты подготовили законопроект, сокращающий срок действия прав для тех, кому больше семидесяти. Смысл был в том, чтобы заставить пожилых автомобилистов регулярно проходить медкомиссию. Однако дальше предложения дело не пошло. На данный момент единственным ограничителем остается здоровье человека. Если он сохраняет ясность ума и контролирует автомобиль, годы сами по себе еще не перекрывают ему дорогу.

Ранее «За рулем» рассказал о неясностях в ПДД.

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