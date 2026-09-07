Lada Niva Travel готовится к шестиступке

АВТОВАЗ тестирует новую КП, чтобы избавить Lada Niva Travel от шума и вибраций

АВТОВАЗ всерьез задумался над тем, чтобы сделать поездки на Lada Niva Travel более комфортными.

Как стало известно, сейчас инженеры концерна прорабатывают возможность установки на этот внедорожник новой 6-ступенчатой механической коробки передач. Об этом журналистам рассказал глава управления по проектированию двигателей Григорий Лычев.

Главная цель обновления – не увеличение скорости, а борьба с шумом и вибрациями, которые так досаждают водителям классических Нив. Новая трансмиссия, по словам разработчиков, создана специально для того, чтобы исключить все болячки старой коробки. Помимо акустического комфорта это также позволит машине стать более экономичной. Пока новинку тестируют в паре с привычным 90-сильным мотором, однако в будущем именно эта коробка может стать ключом к установке под капот Нивы более мощных двигателей.

Примечательно, что похожие пожелания по снижению уровня шума поступают от владельцев и другой культовой модели – Lada Niva Legend. Однако инженеры признают, что с трехдверкой дела обстоят сложнее: из-за тесноты моторного отсека адаптировать новую шестиступку там гораздо проблематичнее.

Напомним, что на данный момент все версии внедорожника оснащаются 5-ступенчатой механикой. Когда именно может появиться новая коробка на конвейере, представители завода пока не уточняют, так как проект находится на стадии исследования. Стоит отметить, что за последний год модели семейства Niva серьезно обновились. Так, рестайлинговая Travel получила современный дизайн «передка», улучшенные тормоза и новые колесные диски, а недавно обновленная Legend обзавелась более чем 350-ю новыми деталями и тем же 90-сильным агрегатом.

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