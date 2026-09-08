Сломается ли авто из-за установки поддельной запчасти

Эксперт Андреев рассказал, к чему приводит покупка поддельной запчасти для авто

Российский авторынок сейчас буквально завален контрафактными деталями, которые маскируются под известные европейские марки. Порой фальшивку можно распознать с первого взгляда, но случается, что внешне она неотличима от оригинала, и вся разница проступает уже после установки. Как в таких условиях не угробить машину и на чем остановить выбор, рассказал автоэксперт Владимир Андреев.

При этом эксперт обращает внимание: цена подделки нередко сопоставима с прайсом нормальной детали, а ресурс у нее смешной. «Для рынка поддельные запчасти – это огромная проблема. Они могут стоить дорого, но по факту у таких деталей может быть минимальный ресурс. Поддельный ремень ГРМ может порваться после 2 тыс. км. А это ведет часто к капитальному ремонту двигателя – и очень дорогому. А еще опасно ставить контрафактную помпу – если она сломается, то температура охлаждающей жидкости быстро начнет расти, а двигатель может перегреться. Итог – ремонт мотора. Свечи зажигания тоже в группе риска: если они развалятся, что осыпавшаяся керамика повредит поршни и цилиндры», – пояснил специалист.

Внешнее сходство с оригиналом, по его словам, еще ни о чем не говорит: зачастую внутри у такой детали дешевые материалы, которые не выдерживают нагрузок. Именно поэтому Андреев советует присматриваться к китайской продукции под собственными именами брендов – разумеется, когда есть уверенность в качестве. Кстати, некоторые поставщики из КНР даже готовы оплатить ремонт двигателя, если их запчасть выйдет из строя раньше гарантийного срока.

Рассуждая о выборе между условной «европой» и деталями из Поднебесной, эксперт напоминает, что сравнивать их напрямую сейчас невозможно: слишком велик риск нарваться на подделку. «Да, европейская деталь для европейской машины, скорее всего, лучше китайской. Но сегодня так вопрос не стоит. Чаще бывает по-другому. Вам нужна запасная часть. И возникает выбор. Честный заводской Китай под собственным именем или сделанный по заказу российского бренда. Или европейская деталь в два или три раза дороже. Без гарантии подлинности происхождения», – подытожил Андреев.

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