Автомобилистам напомнили о правилах езды с прицепом и о штрафах

Эксперты рассказали, когда необходимо открывать категорию BE для езды с прицепом

Российские трассы в последнее время все чаще видят легковые машины и кроссоверы с прицепами. Одни везут на дачу доски, другие – лодку к озеру или квадроцикл для покатушек. Купить прицеп несложно, а вот разобраться в тонкостях законодательства удается не каждому.

Категория B или BE: что нужно для прицепа

В стандартной ситуации достаточно прав с категорией B. Если прицеп весит до 750 килограммов, никаких дополнительных действий от водителя не требуется.

С прицепом потяжелее ситуация меняется, хотя и не всегда кардинально. Главные условия для управления такой сцепкой на категории B: масса прицепа должна быть меньше массы автомобиля, а суммарный вес машины и прицепа – не превышать 3,5 тонны. Когда хотя бы одно из этих условий не выполняется, водительские права придется расширять – открывать категорию BE. Это актуально, например, если прицеп тяжелее авто и весит больше 750 кг, или когда общий вес связки перевалил за 3,5 тонны.

Правда, есть и исключение: если масса прицепа не превышает 750 кг, категория BE не нужна, даже когда общая масса сцепки вышла за пределы нормы.

Чтобы открыть BE, придется собрать медицинскую справку, пройти обучение и сдать экзамен. Плюс кандидату должно быть не меньше 19 лет и нужен год стажа с категорией B. Без этого к экзаменам не допустят.

Регистрация прицепа, страховка и техосмотр

Без регистрации не обойтись даже для маленького прицепа. В ГАИ нужно предъявить документы на прицеп, паспорт владельца, договор купли-продажи и квитанции об оплате. Только после этого выдадут госномера – без них выезд на дорогу запрещен.

Имейте в виду: документы нужно возить с собой на оба транспортных средства. При остановке инспектор вправе проверить их и на автомобиль, и на прицеп. Что касается страховки, то для прицепа физлица при использовании с легковым автомобилем отдельный полис ОСАГО не требуется – достаточно вписать отметку в полис самой машины.

Есть поблажка и с техосмотром: для прицепа массой до 3,5 тонны, который используется в личных целях, проходить его не обязательно.

Скоростной режим, правила перевозки грузов и штрафы

Прицеп накладывает свои ограничения на габариты. Ширина не должна быть больше 2,55 метра, высота – больше 4 метров, а общая длина сцепки с автомобилем не должна переваливать за 20 метров. Сам прицеп может иметь любую длину, главное – не выйти за общую сумму. Плюс необходимо следить за исправностью светотехники: в темное время суток и при плохой видимости обязательны габаритные огни. Без них поездка превратится в нарушение.

Скорость тоже меняется. В городе можно ехать как обычно – до 60 км/ч, а вот за городом потолок ниже: на автомагистрали не разогнаться больше 90 км/ч, на прочих загородных дорогах – свыше 70 км/ч. Путаница бывает со знаком «движение с прицепом запрещено»: он адресован грузовикам и тракторам, поэтому легковушкам с прицепом под ним проезжать разрешено.

Людей в прицеп сажать нельзя, как и превышать допустимую массу. Груз должен быть надежно закреплен, чтобы не сдвинулся и не выпал по пути. Нельзя загораживать фары, номера или загораживать обзор водителю. Вещи, создающие пыль, шум или загрязняющие дорогу, перевозить тоже запрещено. Если груз выступает за пределы прицепа больше чем на метр сзади или спереди, а по бокам – на 40 см и более, его обязательно нужно пометить.

Ответственность за нарушения варьируется. Управление без категории BE, когда она требуется, наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и конфискацией автомобиля – это статья 12.7 КоАП. За поездку с незарегистрированным прицепом выпишут от 500 до 800 рублей; повторное нарушение обойдется уже в 5 тысяч и три месяца без прав. За неправильную укладку груза чаще всего получают предупреждение либо штраф 500 рублей.

И последнее: фаркоп есть не на каждом автомобиле с завода. Если машина не оборудована для буксировки, а прицеп к ней все равно цепляют – это нарушение со штрафом 500 рублей по статье 12.5 КоАП.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о возрастных ограничениях для пожилых водителей.

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