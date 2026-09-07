Внедорожник 2005 года с пробегом 15 000 км оценили в почти 30 млн

В Москве продают редкий Hummer H1 Alpha за 29,9 миллиона рублей

На классифайдах появилось объявление, которое привлекло внимание ценителей американской военной классики.

Hummer H1 Alpha

На продажу выставили Hummer H1 2005 года в редкой модификации Alpha. Запрашиваемая сумма – 29,9 млн рублей.

Автомобиль по документам числится за одним владельцем. На одометре всего 15 тыс. км. Под капотом установлен 6,6-литровый дизельный мотор мощностью 305 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов, что делает этого гиганта непроходимым танком.

Особенность версии Alpha не только в двигателе и коробке передач. Инженеры усилили шасси и тормозную систему, доработали рулевое управление и установили увеличенные топливные баки.

В пятидверном исполнении Wagon, как у этого экземпляра, было изготовлено всего 417 машин. Продавец уверяет, что внедорожник находится в идеальном заводском состоянии без каких-либо доработок или реставраций – технически он безупречен. На данный момент это самое дорогое предложение среди Хаммеров на площадке, причем с огромным отрывом от остальных.

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