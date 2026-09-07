Внедорожник 2005 года с пробегом 15 000 км оценили в почти 30 млн
На классифайдах появилось объявление, которое привлекло внимание ценителей американской военной классики.
На продажу выставили Hummer H1 2005 года в редкой модификации Alpha. Запрашиваемая сумма – 29,9 млн рублей.
Автомобиль по документам числится за одним владельцем. На одометре всего 15 тыс. км. Под капотом установлен 6,6-литровый дизельный мотор мощностью 305 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов, что делает этого гиганта непроходимым танком.
Особенность версии Alpha не только в двигателе и коробке передач. Инженеры усилили шасси и тормозную систему, доработали рулевое управление и установили увеличенные топливные баки.
В пятидверном исполнении Wagon, как у этого экземпляра, было изготовлено всего 417 машин. Продавец уверяет, что внедорожник находится в идеальном заводском состоянии без каких-либо доработок или реставраций – технически он безупречен. На данный момент это самое дорогое предложение среди Хаммеров на площадке, причем с огромным отрывом от остальных.
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